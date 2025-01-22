«Жена убьет»: Цукерберг засмотрелся на грудь невесты Безоса и «пошел в наступление»
Цукерберг лайкает невесту миллиардера Безоса, после того как увидел ее грудь
Фото: www.globallookpress.com/© CNP
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Пользователи соцсетей подняли на смех бизнесмена.
Владелец Meta* Марк Цукерберг буквально атакует социальные сети одной особы — он поставил много лайков на фотографии телеведущей Лорен Санчес, невесты основателя Amazon Джеффа Безоса. Причем такое внимание ее публикациям бизнесмен уделил после того, как засмотрелся на ее декольте во время инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание New York Post.
Менее чем через сутки Цукерберг оставил много «сердечек» на странице Санчес в Instagram**. Это заметили пользователи соцсети и подняли на смех бизнесмена. Так, кто-то даже предположил, что Цукерберг после этого сделает лайки приватными.
«Потеряет ли Цукерберг свой Amazon Prime», — насмешливо поинтересовался другой пользователь.
«Вы, ребята, буквально добьетесь того, что его убьет жена», — написал третий.
К слову, на церемонии присутствовали также сам Джефф Безос, а также супруга Цукенберга Присцилла Чан. Об их реакции на случившееся не сообщается.
Ранее 5-tv.ru писал, что
* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ