«Он не хочет быть знаменитым»: почему принц Гарри остался в одиночестве

Фото: www.globallookpress.com/ © Stephen Lock

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Как сказал один из инсайдеров, наследник королевской семьи запутался в своих желаниях.

Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри не завел друзей в высшем обществе Соединенных Штатов. Об этом передает Daily Beast, ссылаясь на источники журнала Vanity Fair.

Один из собеседников работал с женой принца Меган Маркл. О рассказал о ее жалобах по поводу отсутствия у герцога Сассекского новых близких знакомств в США. Другой инсайдер заявил, что принц Гарри не знает, чего хочет. Дело в том, что он «вырос в аквариуме и ничего не знает о реальной жизни».

«Думаю, он, вероятно, хочет, чтобы его оставили в покое и чтобы он мог время от времени целовать своих детей, но при этом не думать о деньгах. Не думаю, что он хочет быть знаменитым в том смысле, в котором этого хочет Меган», — сказал собеседник.

Другой источник выразил мнение, что Меган Маркл хочет заменить своему супругу мать и изменить его. Однако это, считает собеседник, не очень здорово.

Прежде Меган Маркл и принца Гарри обвинили в хайпе на трагедии в Калифорнии. Все дело в том, что звездное семейство вызвалось помочь жертвам трагедии и это попало в эфир телеканала Fox.

Герцоги Сассекские в качестве волонтеров в Пасадене оказывали помощь пострадавшим, раздавая еду и общаясь с ними. Усилия принца Гарри и его супруги высоко оценил мэр Пасадены Виктор Гордо. Он подчеркнул, что герцоги Сассекские, старающиеся не привлекать к себе много внимания, подбодрили пострадавших. Однако с ним не согласились пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл обвинили в грубом обращении со своими сотрудниками. О работе с супругой принца Гарри рассказал ее бывший коллега.