ВСУ атаковали дронами город-спутник Запорожской АЭС Энергодар

Фото: www.globallookpress.com/© Dmitry Grigoriev

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Экспертов МАГАТЭ обязательно уведомят об этом обстреле.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар с применением четырех беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации населенного пункта в Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ в очередной раз осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. По предварительной информации, зафиксировано не менее четырех БПЛА, которые атаковали Энергодар», — говорится в сообщении.

В результате нападения пострадавших и разрушений нет. Возгораний тоже не последовало.

Как уточнил директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в беседе с ТАСС, целью атак украинских дронов была не ЗАЭС, а гражданская инфраструктура Энергодара. Беспилотники заметили в нескольких частях города: в районах водоканала, набережной и возле магазина «Грошик». Яшина подчеркнула, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут уведомлены об этой атаке в обязательном порядке.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Горняка рассказал, как ВСУ расстреливали горожан. После освобождения города в ДНР в первую очередь волонтеры взялись за ремонт поврежденных крыш домов.