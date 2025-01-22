Свыше 390 боевиков и четыре танка ВСУ: успехи ВС России в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 390 боевиков и четыре танка в Курской области

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Войска РФ продолжают громить противника в приграничных районах.

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и военной технике армии Украины в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий поразили силы Украины в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина. Также российские бойцы действовали в Курской области. Они ликвидировали боевиков и технику ВСУ с помощью оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерии.

«За сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены четыре танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.

Также ВС России уничтожили одну единицу инженерной техники, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов, четыре миномета и шесть пунктов управления БПЛА.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 53 600 боевиков. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опорные пункты ВСУ уничтожены в Курской области. Точный удар нанесли расчеты российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».