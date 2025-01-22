Фото, видео: www.globallookpress.com/© Franziska Kraufmann; 5-tv.ru

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Опережает Германию по объемам помощи Украине только США.

Ведущие немецкие СМИ вышли с заголовками о том, что Германия рекордно увеличила экспорт вооружений. И пока является вторым по объему поставщиком оружия Украине — после США.

В статьях анализируют данные отчета Министерства экономики ФРГ за 2024 год, полученные по запросу депутата Бундестага. Так, Германия экспортировала вооружений на более чем 13 миллиардов евро. При этом больше половины суммы — это поставки Киеву.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.