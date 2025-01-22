«Цистит, уретрит и простатит»: чем мужчинам грозит переохлаждение зимой

Фото: © РИА Новости/Виктор Сатановский

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Этот период становится серьезным испытанием для человеческого организма, и сильный пол — не исключение.

Главный враг мужчин в холодное время года — это переохлаждение. Об этом в разговоре с Газета.ру рассказал врач-уролог-андролог Артур Богатырев.

По словам специалиста, холодное время года становится серьезным испытанием для человеческого организма, поскольку повышается риск распространения инфекций.

Наиболее опасным для мужчин в этот период является переохлаждение организма. Врач отмечает, что замерзание органов малого таза крайне негативно для представителей сильного пола и может привести к тяжелым последствиям.

«Длительное пребывание на морозе, особенно в легкой одежде, может привести к воспалительным заболеваниям мочеполовой системы, таким как цистит, уретрит и простатит», — уточняет Богатырев.

Врач рекомендует мужчинам надевать одежду в соответствии с температурным режимом, а также не пренебрегать ношением термобелья и теплых штанов. Если пребывание на улице планируется долгим, то обязательно нужно заранее подумать о том, как сохранить свое тело в тепле.

Другой фактор риска — малоподвижный образ жизни. В зимнее время из-за короткого светового дня и постоянного холода мужчины часто меньше занимаются спортом. Однако такой образ жизни без физических нагрузок и с нарушенным режимом питания часто приводит к застою крови в органах малого таза, что плохо сказывается на поступлении крови к предстательной железе.

«Прогулки на свежем воздухе, занятия в спортзале или даже домашние тренировки помогут поддержать здоровье», — напоминает специалист.

Также врач обращает внимание на то, что зимой людям хочется есть более тяжелую и высококалорийную пищу. Однако обилие жирной, жареной, пересоленной и сладкой еды вместе с нехваткой витаминов и клетчатки, добавят лишних килограммов к общему истощению организма.

«Включайте в рацион больше овощей и фруктов, не забывайте про источники белка, старайтесь избегать фастфуда и сладких газированных напитков», — отмечает уролог.

Важно не забывать, что зимой в организме мало витамина D, который незаменим для множества жизненных процессов и для правильной работы половой системы. Стоит вовремя посоветоваться с врачом, чтобы тот назначил недостающий витаминный комплекс. Самолечение опасно, к нему лучше не прибегать.

«Чрезмерное употребление алкоголя и курение оказывают негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему и могут ухудшить эректильную функцию», — предупреждает эксперт.

Также зимой мужчины иногда не обращают внимания на болезненность организма, считая ее усталостью. Долгое игнорирование первых признаков заболевания может привести к осложнениям. Медицинская диагностика в самом начале болезни поможет оперативно вылечиться, заключил специалист.

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