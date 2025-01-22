«Будет операция»: девочка с «маской Бэтмена» прилетит в Петербург, несмотря на санкции США

Девочка с «маской Бэтмена» прилетит с родителями в Петербург в мае 2025 года

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Луна появилась на свет с редкой патологией. Российские специалисты занимаются ее лечением с 2020 года.

Девочка с «маской Бэтмена» Луна Феннер прилетит вместе с семьей в Санкт-Петербурге весной 2025 года, несмотря на санкции США. Российские врачи обследуют ее и, возможно, проведут операцию. Об этом рассказала мама Луны Кэрол Феннер в беседе с 5-tv.ru.

Она подчеркнула, что пожертвования Луне аннулировали из-за конфликта на Украине. По словам Феннер, Соединенные Штаты больше не помогают, если в деле участвует и Россия.

«Я пока не знаю, что конкретно будет 1 мая. Возможно, будет операция на оставшуюся часть щек, но я не уверена. Врач посмотрит, когда мы приедем», — сказала Феннер.

Она также поделилась, что Луна чувствует себя хорошо. Однако у девочки есть келоидные рубцы, которые причиняют ей немного боли. Врачи посоветовали не переживать из-за них, специалисты в будущем все исправят.

Стоимость операции в России, продолжила Феннер, составляет порядка 11 тысяч долларов (около 1,1 миллиона рублей). Примерно пять тысяч долларов (почти 500 тысяч рублей) семья тратит на еду, а также еще нужно заплатить за жилье и авиабилеты. Каждая поездка в Россию Феннерам обходится в 25 тысяч долларов (около 2,5 миллиона рублей).

Луна Феннер родилась в 2019 году в США. Она появилась на свет с редкой патологией — меланоцитарным невусом лица — родимым пятном, которое могло в будущем привести к раку кожи. Луну из-за заболевания называют девочкой в «маске Бэтмена». Врачи в США не смогли помочь ей, поэтому за лечение взялись специалисты из Краснодара. Они удалили невус с помощью лазера в 2020 году. Однако на лице девочки остались глубокие рубцы. Тогда родители Луны снова обратились к российским специалистам.

В июле 2024 года завершился первый этап лечения Луны в Санкт-Петербурге. Девочка перенесла две операции. Сначала ей имплантировали тканевые экспандеры. Через пару месяцев их удалили и по краям образовались избытки здоровой кожи. Они позволили выполнить пластику.

С ее лица сняли швы после операции. Врачам удалось добиться смыкания век с двух сторон, поэтому теперь Луна сможет спать с закрытыми глазами. Второй этап лечения запланирован на весну 2025 года.

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