«Аж сердце щемит»: почему Хилькевич не вскармливает четырехмесячную дочь грудью

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Знаменитость признается, что это вынужденная мера.

Актриса Анна Хилькевич вынуждена завершить грудное вскармливание своей четырехмесячной дочери Оливии. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

«Сегодня я приняла решение… аж сердце щемит …закончить с ГВ. Как бы я ни хотела этого не делать, но здраво смотря на ситуацию, я понимаю, что смысла в этом мало. Основанная причина в том, что Оливия так и не берет грудь», — признается Хилькевич.

Звезда пишет, что за четыре месяца уже стала экспертом по молокоотсосам, так как приходится с этими аппаратами постоянно взаимодействовать. Но, как оказалось, это тоже не спасло ситуацию.

«Этот аппарат не позволил мне раскачать лактацию до нужного количества молока. Прикладывания ≠ сцеживание. Я это усвоила», — пишет Анна.

Знаменитость признается, что не хотела заканчивать кормить дочь грудью, так как получает удовольствие от самого процесса, но по итогу больше общается с молокоотсосом, чем с дочерью. Актриса понимает, что смеси не заменят молоко матери, но утверждает, что современное питание для малышей — это хорошая альтернатива.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что Хилькевич пошла на крайние меры после конфликта с няней.