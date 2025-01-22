Фото, видео: 5-tv.ru

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Боевики Украины наносили удары по своей же территории.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно убивали мирных жителей и обстреливали их дома в Горняке ДНР. Об этом сообщили горожане в беседе с 5-tv.ru.

Так, местная жительница Лилия Николаевна рассказала, что боевики ВСУ пытались заселиться в пустые квартиры в Горняке. Получая отказ, они грозились обстреливать дома гражданских. При этом боец ВС России отметил, что украинские войска наносили удары по своей же территории, а потом публиковали в своих Telegram-каналах сообщения, что это якобы сделала армия РФ. Украинские боевики так часто обстреливали Горняк, что местные жители даже начали разбираться в прилетающих снарядах.

«ВСУ обстреливали свои же территории. Как я лично это слышал — в магазине стоял — военный с какой-то продавщицей поругался и говорит: «Вас надо больше обстреливать! Вас нужно больше убивать, чтобы вам было неповадно, потому что вы все тут сепары», — рассказал другой житель Горняка.

Он также отметил, что сидел в подвале два месяца. Все это время он ощущал прилеты, на которые украинские боевики тратили в день по два-три десятка снарядов.

«Да и здесь, за огородом, тоже три раза прилетело, украинцы когда (обстреливали. — Прим. ред.). Выхожу — забора нет», — сказал еще один местный житель.

Сейчас безопасность мирных жителей Горняка обеспечивают бойцы пятого отдельного комендантского полка 51-й армии Вооруженных сил России. Они не только выполняют свой долг, но также помогали мирным жителям с ремонтом поврежденных зданий.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк 29 октября 2024 года. Российские бойцы тогда нанесли поражение ВСУ в районах следующих населенных пунктов: Димитров, Тарасовка, Красное Селидово, Новоалексеевка, Вознесенка, Лысовка и Ленинское. Отражены 13 контратак националистов. Российские войска ликвидировали более 500 украинских боевиков, а еще уничтожили БМП Kirpi, два авто и гаубицы: одна «Мста-Б», две Д-20 и три Д-30.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Горняка рассказал, как ВСУ расстреливали горожан.