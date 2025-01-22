«Вот такие совпадения»: невестка Валерии раскрыла возможную дату родов

Фото: Instagram*/lianashulginaa

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Сын певицы Арсений станет отцом во второй раз.

Певица Валерия в свой день рождения может получить лучший подарок — появление на свет внука Мирона. Как предполагают врачи, невестка артистки Лиана родит мальчика 17 апреля.

«В этот раз ПДР стоит в апреле, врачи считают, что это будет 17–18 апреля. Это день рождения моей свекрови! Я считаю, что это будет 23–24 апреля. 24 апреля — это день рождения моей сестры. Самое забавное, что о первой беременности я узнала в день рождения сестры. Вот такие совпадения», — написала Лиана в соцсети.

Девушка призналась, что не хотела бы попасть в чей-то праздник. Однако, судя по пунктуальности первой дочери Селин, будет именно так, уверена невестка Валерии.

Невестка певицы признается, что вторая беременность протекает намного легче первой. У молодой мамы уже прошла половина срока и чувствует она себя прекрасно. При этом с роддомом Лиана еще не определилась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Валерия увидела лицо внука.

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