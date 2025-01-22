Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал чемпионата Австралии

Фото: VCG/ТАСС

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Спортсменки впервые в своей карьере поднялись до этого уровня в Australian Open.

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые в своей карьере вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Серебряные призеры Олимпийских игр в Париже в парном разряде одолели в четвертьфинале соперниц — соотечественницу Камиллу Рахимову и испанку Сару Соррибес-Тормо, которые выступали дуэтом.

Игра длилась один час и девять минут. Андреева и Шнайдер отыграли два сета и в обоих одержали верх. Счет на конец встречи составил 6:3 и 6:0.

В полуфинале они сыграют против Катеринаы Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США), а также Кристины Младенович (Франция) и Чжан Шуай (Китай).

Во втором круге турнира россиянки одолели своих соперниц из олимпийского финала — итальянок Ясмин Паолини и Сару Эррани. Тогда европейки взяли золото.

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