В России откажутся от равномерной системы оплаты отопления. Что поменяется

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Для некоторых регионов сделают исключние.

Российским регионам запретят переходить на равномерную оплату за отопление. Соответствующее постановление выпустил Минстрой.

Сейчас субъекты в праве самостоятельно выбрать один из способов. В первом случае собственники платят только в период подачи тепла по фактическим показаниям счетчика. Во втором — сумму могут разделить на равные доли для оплаты в течение года. Как раз такой способ и запретят с первого марта.

Исключение сделают для тех регионов, которые уже перешли на равномерные платежи. Но, как отметили в ведомстве, многие субъекты сейчас возвращаются к оплате по факту, поскольку такая схема является более прозрачной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 января 2025 года в России в силу вступят ряд новых законов. Изменения коснутся сразу нескольких сфер.