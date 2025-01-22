Кто должен платить? Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву

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В Старом свете начинают понимать, что совсем скоро США могут бросить их на произвол судьбы.

Вопрос дальнейших поставок оружия Украине сейчас находится на рассмотрении. Об этом, выступая в Белом доме, заявил Дональд Трамп. Новый американский президент при этом добавил, что Европа должна сделать гораздо больше для поддержки Киева, чем делает сейчас. А ранее Трамп призвал НАТО увеличить расходы на Украину, напомнив, что Вашингтон потратил на поддержку режима Зеленского на 200 миллиардов долларов больше, чем другие страны альянса. Что означает риторика нового главы американской администрации, разбирался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Дональд Трамп собрал пресс-конференцию, чтобы рассказать о Stargate — амбициозном проекте в сфере искусственного интеллекта, но получилось опять про Украину.

— Вы призвали к прекращению огня на Украине? Вы собираетесь дальше отправлять оружие на Украину?

— В разговоре с председателем Си вы упоминали Украину?

Только на последний из этих вопросов Трамп ответил однозначно: да, он просил Си Цзиньпина содействовать в переговорах. В остальном продолжал разыгрывать плохого и хорошего полицейского в одном лице. Новые санкции против России? Возможно. Разговор с Путиным? Обязательно. И даже в любое время, когда российскому лидеру будет удобно.

«У нас хорошее взаимопонимание с Владимиром Путиным. Он умный, он понимает все. Мы очень скоро будем разговаривать с президентом Путиным, очень скоро. Посмотрим, что из этого получится», — заявил Дональд Трамп.

В международных отношениях новый американский президент прежде всего ценит силу и подмечает слабость. Тезис, который кочует из одного выступления Трампа в другое, — платить за украинский конфликт должна Европа, то есть слабая сторона. И в Старом свете, похоже, начинают понимать: совсем скоро США могут бросить их на произвол судьбы.

«Для европейских столиц, грубо говоря, это серьезный пинок под зад, потому что на протяжении многих десятилетий существовал этот соблазн расположиться под „американским ядерным зонтиком“. Возможно, жесткость слов американского президента наконец приведет к пробуждению. Мы не будем обменивать нашу военную безопасность на гамбургеры», — заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Он, вероятно, хотел выглядеть первооткрывателем идеи европейского суверенитета, но забыл — восточные соседи в этом давно опередили западные столицы. Виктор Орбан и Роберт Фицо уже не раз говорили: странам Европы пора развиваться самостоятельно, без оглядки на Вашингтон, Брюссель и их военные авантюры. Вот и сейчас, встретившись, констатируют: из-за политики ЕС в заложниках оказался весь Старый свет.

«Тот факт, что Брюссель по-прежнему хочет финансировать войну, — плохая новость. Для европейской экономики продолжение войны — плохая новость. Продолжение политики санкций против России — тоже плохая новость. Из-за ЕС Венгрия теряет миллиарды евро в год от этих санкций», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Не понимает этого пока, кажется, только брюссельская бюрократия. Впрочем, и там замерли в ожидании следующих шагов администрации Трампа.

Фокус американского внимания уже давно смещается с Европы на Восток. При Байдене США плодили новые альянсы в Азии — АУКУС и КВАД. При Трампе тоже — очевидной целью внешней политики будет противостояние с Китаем. ЕС и НАТО в этой схеме отводится место балласта.

То есть Европу можно использовать для сдерживания России, а заодно как рынок сбыта своих товаров и энергоносителей, но не более. Финансировать и защищать номинальных союзников Вашингтон не намерен. Да еще и обложит тарифами. Вдобавок к издержкам украинского проекта это может стать гвоздем в крышку европейского гроба.