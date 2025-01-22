За ночь силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над территорией России

Фото: © РИА Новости/ Станислав Красильников

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Противник пытался атаковать три региона РФ.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Больше всего атак дронами ВСУ было совершено на Ростовскую область. Там сбито шесть аппаратов. Один БПЛА был уничтожен над территорией Курской области и один беспилотник — над Воронежской.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что операторы дронов группировки войск «Север» помогли уничтожить опорник боевиков ВСУ. Расчеты беспилотников Каспийских морских пехотинцев, которые входят в состав группировки войск «Север» выявляют цели, корректируют огонь артиллерии и удары авиации в приграничном районе Курской области. Так, оператор беспилотника обнаружил ротацию личного состава противника на опорном пункте и немедленно передал координаты на командный пункт.