Операторы БПЛА не дали противнику перевести дух. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования.

Расчеты беспилотников Каспийских морских пехотинцев в составе группировки войск «Север» выявляют цели, корректируют удары авиации и огонь артиллерии в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе очередного полета оператор БПЛА обнаружил ротацию личного состава противники на опорном пункте, чьи координаты были немедленно переданы на командный пункт.

В ходе контрбатарейной борьбы огнем из танка одного из мотострелковых подразделений группировки войск «Север» противник был уничтожен. Расчет БПЛА зафиксировал точное поражение опорного пункта и скопление личного состава ВСУ

Все действия осуществляются в условиях лесного ландшафта, чтобы избежать обнаружения вражескими дронами. Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования, что позволяет оставаться незамеченными для противника.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 51430 боевиков. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.