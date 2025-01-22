«На пользу государства»: Сирия аннулировала контракт с Россией о порте Тартус

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

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В течение четырех лет на модернизацию гавани планировалось выделить 500 миллионов долларов.

В Сирии новые власти аннулировали соглашение с российской компанией об управлении портом Тартус на средиземном море. Об этом директор таможни Тартуса Рияд Джуди рассказал Al-Watan.

Контракт о расширении порта Тартус был заключен со «Стройтрансгазом» в 2019 году. В течение четырех лет на его модернизацию должны были выделить 500 миллионов долларов. Однако этого не случилось, а все доходы от управления портом послужат «на пользу сирийского государства», отметил директор таможни.

Рабочие будут возвращены под местное управление. Сирия планирует восстановить устаревшее оборудование, которое компания якобы «использовала без обновления, предусмотренного в соглашении».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия продолжит поддерживать Сирию. Тем не менее, будущее страны в руках сирийцев, отметил Владимир Путин. Он также пожелал им преодолеть все вызовы, вставшие на пути в связи со сложившимися переходными периодами. Мнение о том, что свержение президента Сирии Башара Асада стало поражением для Москвы, было опровергнуто.