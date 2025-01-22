Почти 100% импортного молока в РФ привозят из Белоруссии

Фото, видео: Виктор Драчев/ТАСС; 5-tv.ru

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Мясо и яйца также лидируют по поставкам из республики.

Белоруссия в минувшем году поставила на российский рынок практически все импортное молоко. О динамично растущем сотрудничестве двух стран в аграрной сфере «Известиям» рассказали в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, 94% ввезенного молока — были именно из союзной республики. Уверенно лидирует Белоруссия и в поставках яиц. Их доля составила 87%.

Кроме того, более половины импортной мясной продукции также ввозят из Белоруссии. Особым спросом пользуются говядина и мясо птицы.

Заметную долю занимают также картофель, сыры и сливочное масло. Присматриваются российские покупатели к белорусским колбасам и кондитерским изделиям. Динамично растет и сегмент детского питания. Эксперты отмечают, что перечисленные товары обладают высоким качеством. А благодаря удобной логистике — цены на прилавках остаются привлекательными.