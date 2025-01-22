ВС РФ поразили командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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За эту операцию бойцы штурмовой группы представлены к государственным наградам.

Российские военные разгромили командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении спецоперации. Хорошо укрепленная база украинских боевиков была расположена в заброшенном трехэтажном доме. Сахалинские штурмовики сначала при помощи противотанкового гранатомета уничтожили пулеметный расчет на крыше, а после — сравняли здание с землей.

«Там был очень сильный укреп у них. Там подвал. Было очень сильно защищенное место. Но мы его тоже взяли, благодаря нашему командиру с позывным Мир. Мы держали здание в то время вшестером. Стояли вокруг здания. Держали оборону. В этот момент он кинул туда противотанковую мину», — рассказал военнослужащий штурмового подразделения с позывным Шаман.

За эту операцию бойцы штурмовой группы, включая командира с позывным Мир, представлены к государственным наградам.

А наши артиллеристы сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении. Разведка, при помощи беспилотника, заранее выявила движение штурмовых групп и легкобронированной техники противника в населенном пункте Дачное. Как только враг скопил резервы — по этой точке был нанесен удар из РСЗО «Град». Понеся потери, боевики отступили, контратака была сорвана до ее начала.