Ветер срывал провода: на Татарстан, Башкирию и Удмуртию обрушилась штормовая метель

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Видимость в регионах упала почти до нуля.

Непогода парализовала движение в Татарстане, Башкирии и Удмуртии. На регионы обрушилась штормовая метель. Дороги замело буквально на глазах, а видимость упала почти до нуля. Порывистый ветер срывал провода и дорожные знаки. Несколько грузовиков унесло с проезжей части в кювет.

В Татарстане из-за пурги на несколько часов ввели ограничения для автобусов и грузовиков на трех участках федеральной трассы М-7 «Волга». А сегодня к снегопадам добавится мороз. Синоптики прогнозируют температуру ниже 20 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новом Орлеане бушует зимний шторм. Национальная метеорологическая служба сообщила, что в некоторых частях Нового Орлеана и Батон-Руж выпало до восьми дюймов снега, и предупредила, что снегопад может снова усилиться.