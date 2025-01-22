В центре Грозного горит здание рядом с рынком Беркат

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Чалабов; 5-tv.ru

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На данный момент информации о пострадавших в результате пожара нет.

В Грозном начался масштабный пожар. Очевидцы сообщили, что здание рядом с рынком Беркат полностью охвачено огнем.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, в полной мере демонстрирующие обстановку в городе. Столб дыма поднимается высоко в небо, рядом с местом происшествия собрались люди. По предварительной информации, в ходе пожара никто не пострадал. Неизвестно, из-за чего началось возгорание. На месте работают пожарные бригады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что крупный пожар ликвидирован на АЗС в Грозном. Избежать жертв и существенных повреждений инфраструктуры удалось благодаря грамотным действиям сотрудников МЧС. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Пламя повредило автоцистерну с топливом, операторускую комнату и магазин автозапчастей.

Разгерметизации цистерн на АЗС не случилось благодаря оперативной работе пожарных. Их же заслугой является тот факт, что стоящие рядом здания не были тронуты огнем. В результате инцидента нет пострадавших. Причины пожара на данный момент неизвестны.