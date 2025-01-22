Трамп: если Россия не пойдет на переговоры по Украине, могут быть новые санкции

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jim LoScalzo - Pool via CN

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

США также «изучают вопрос» о продолжении поставок оружия Киеву.

Новоиспеченный президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что санкции против России, вероятно, будут ужесточены в случае, если та откажется от переговоров о прекращении огня. Трансляция шла на YouTube.

«Звучит вероятно», — ответил он на вопрос об ужесточении санкций.

Трамп также отметил, что егобеседа с президентом РФ Владимиром Путиным состоится «очень скоро», необходимо лишь желание российской стороны. Лидер США уверен, что президент* Украины Зеленский стремится к перемирию, однако «для танго требуются двое».

США «изучают вопрос» продолжения поставок оружия Киеву.

«Война никогда не должна была начинаться. Если бы у вас (в США) был компетентный президент, чего не было, война бы не началась», — высказался Трамп о заморозке конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Овечкин оценил слова Трампа.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.