Фото: Zuma/ТАСС

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В эту сумму входит регулярный бюджет, а также бюджет на миротворческие миссии и трибуналы.

США должны ООН 2,8 миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель представителя генерального секретаря Фархан Хак, отвечая на вопрос журналиста. Его цитирует ТАСС.

«Если учитывать регулярный бюджет, бюджет на миротворческие миссии и на трибуналы, то общая сумма составляет $2,8 миллиарда», — сообщил Хак.

Он также отметил, что полтора миллиарда из озвученной суммы Америка должна внести в регулярный бюджет ООН. Он утверждается на один финансовый год и в 2024 году составил 3,27 миллиарда долларов.

Соединенные штаты вносят наиболее значительные суммы в регулярный бюджет — не менее 22%.

Таким образом Америку могут лишить права голоса на Генеральной Ассамблее ООН. Это случится, если долг страны превысит требуемые отчисления в бюджет ООН за два года. В 2025 году это 3,72 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина не способна сбить «Орешник». Генерал Сырский рассказал, что Киев ведет переговоры с союзниками о получении такого оружия.