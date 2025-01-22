В Тель-Авиве мужчина набросился с ножом на прохожих и ранил троих человек

Мужчина с ножом напал на прохожих в Тель-Авиве

Фото: Reuters/Itai Ron

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Террориста ликвидировала сотрудница полиции.

Неизвестный мужчина устроил теракт в Тель-Авиве, набросившись на людей с ножом. Теракт произошел на улицах Нахалат Биньямин и Калишер, сообщили в Израильской национальной медицинской службе.

В результате случившегося пострадали три человека, нападавший был ликвидирован.

«Парамедики оказывают медицинскую помощь двум раненым 24-летним молодым людям, 59-летний мужчина в состоянии средней тяжести», — добавил представитель организации.

Женщина-полицейский застрелила террориста. В районе, где случилось нападение, продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, террорист прибыл в центр города на мотоцикле. Он пытался покинуть место преступления, но ему не дали этого сделать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что людей на вокзале в Германии эвакуировали из-за угрозы взрыва. Это случилось в немецком городе Пассау. Специалисты провели осмотр скоростных поездов Intercity Express (ICE). Такая мера потребовалась в связи с сообщением, поступившим в администрацию железнодорожной компании. Автор заявлял, что в двух составах ICE заложен бомба.