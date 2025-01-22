«Диплом аккордеониста»: в РФ медикам и фармацевтам запретят учиться дистанционно

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Для повышения качества помощи депутаты предлагают профильным вузам и училищам пройти проверку в Росздравнадзоре.

В Госдуме всерьез занялись подготовкой среднего медицинского персонала. В первом чтении уже одобрен законопроект, запрещающий обучение медсестер, фельдшеров, санинструкторов и акушеров удаленно. Подготовка таких специалистов он-лайн оказалась тяжелым наследием пандемии. И если раньше это воспринималось как прогресс, то теперь профессиональные врачи уверяют, что это была отвратительная идея. Почему — разбирался корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Наверное, некоторым медикам может показаться, что депутаты рубят с плеча. Но в Госдуме уверены — новый закон больше похож на хирургическую операцию. Уж слишком много недобросовестных участников появилось на рынке.

«Проверяла сертификат врача-стоматолога. Я сделала запрос в Минобр. Да, у них есть право выдавать дипломы, но по музыкальной программе, по классу аккордеона», — рассказала юрист мо медицинскому праву Алена Барсова.

Дополнительную сертификацию придется пройти всем профильным вузам, училищам и образовательным центрам. Тем, у кого в учебных классах по сестринскому делу есть не только аккордеон, но и клиническая база для практических занятий по медицине — переживать не о чем. Они получат лицензии и продолжат работу. Остальным придется перевести студентов в другие учебные заведения.

«Знаете, как в автошколах, мы же говорим о том, почему можно получать теоретические знания совершенно спокойно. Есть прекрасные симуляторы, на которых можно гонять, дети в основном, занимаются на разных приставках и прочее. Но они же не выйдут на улицу. Для людей, для всех это очевидно. Так почему здравоохранение?», —расскзал главный врач областного консультативно-диагностического центра, д. м. н. Дмитрий Бурцев.

Но самым важным шагом станет запрет медикам и фармацевтам учиться дистанционно.

Подготовка медицинского персонала — взгляд изнутри. Так проходят занятия будущих медсестер. Фантомы, симуляторы, столы для манипуляций, и даже рельсовая система перемещения пациентов. Кажется, оборудования больше, чем в больнице. Научиться ставить укол, не выходя из дома, еще, наверное, можно. Но выучить, а потом закрепить на практике нужно всю учебную программу: от асептики и антисептики до физиотерапии.

Когда бушевал коронавирус, Оксана Паньковская училась онлайн — 5 и 6 курсы. Диагноз, который она поставила качеству такой подготовки, оказался неутешительным:

«Хирургия, это отработка швов, вязания, то есть этого всего у нас не было. То же самое по терапии, мы не могли общаться с пациентами, у нас не было никакой пропедевтики, мы не могли пальпировать, слушать. И то есть когда уже мы выходили на пост-экзамены, мы не были подготовлены».

В Педиатрическом университете Петербурга одновременно и учат, и лечат. Программа переподготовки по специальности сестринское дело в педиатрии длится 252 часа. Онлайн-дипломники, по словам Елены, как правило, не выдерживают и недели.

«Знаний очень мало. То есть даже основу они не знают», — заключила Елена Сатлер, главная медсестра клиники Педиатрического университета.

И получается увеличивается и время стажировки, и медицинская терминология для некоторых тех, которые обучались онлайн, непонятной.

Законодатели намерены добиться, чтобы все сертификаты о повышении квалификации в медицине были обеспечены реальными практическими навыками и самыми современными знаниями.

«Мы будем смотреть, что за программа, кто ее преподает. Например в Сибири открыли кафедру по пластической хирургии. Кто будет учить. Но это хороший сертификат, который можно получить. Вот с этим мы как раз и боремся», — рассказал Бадма Башанкаев, первый заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья.

Дополнительное профобразование, о котором главным образом и идет речь в законопроекте, сейчас предлагают получить примерно 6600 организаций. В том числе и непрофильные вузы, которые стали учить на медиков, но не подведомственны Минздраву. Теперь министерство будет разрабатывать все типовые программы. Другой вопрос, как подстроятся под новые условия регионы, которые привыкли составлять такие программы под себя.