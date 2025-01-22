Терять нечего: Зеленский приехал на Всемирный экономический форум в Давос

Фото, видео: Reuters/Yves Herman; 5-tv.ru

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Он заявил, что Украина не нуждается в помощи США.

Несмотря на явные проблемы на фронте, Владимир Зеленский сегодня с гордостью рассказывал на Давосском экономическом форуме, какую роль играет Украина для всей Европы.

А узнав о том, что Вашингтон как минимум на 90 дней приостанавливает любые выплаты за границу, заявил, что на самом деле помощь американцев была важна в 2022 году, когда 90% денег и оружия приходило из-за океана. Сейчас, оказывается, ситуация совсем другая. Украина, якобы, на 40% на самообеспечении, еще треть идет из Европы. И меньше 30% процентов из Америки.