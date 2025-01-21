Умер известный российский журналист-международник Леонид Свиридов

Фото: Alik Keplicz/ТАСС

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Собкор ряда ведущих российских СМИ много лет работал в странах Восточной Европы.

Российский журналист Леонид Свиридов, работавший в странах Центральной и Восточной Европы, скончался на 60-м году жизни. Трагическую новость сообщило РИА Новости.

Отмечается, что причину смерти устанавливают врачи.

Леонид Свиридов был известным журналистом-международником, с 1992 работал собкором ВГТРК в Белоруссии, заведовал корпунктом в Праге. В 2001 году Свиридов стал собкором РИА Новости в Чехии и Словакии, работал в Польше, пока в 2015 году местные власти не аннулировали его разрешение на проживание в Евросоюзе. Причиной стала активная профессиональная деятельность журналиста.

Коллеги отмечают высокий профессионализм Свиридова, проявленный им при подготовке большого числа публикаций и интервью с лидерами стран Восточной Европы. Журналиста отличало глубокое знание истории этого региона.

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