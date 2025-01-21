«Я отец-героин»: актер Кулик снова стал папой и дал сыну имя Лотерей

Актер Егений Кулик в третий раз стал отцом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Известный комик поделился радостной новостью с подписчиками.

Актер и блогер Евгений Кулик стал отцом в третий раз — у него родился сын. В личном блоге знаменитость опубликовал фото с ребенком из палаты роддома. На снимке Кулик лежит на кушетке с сыном на руках, а рядом стоит жена Ригина.

Актер Евгений Кулик в третий раз стал отцом. Instagram*/evgeny_kulik

«Я отец-героин (аналогично мать-героиня — Прим. ред.)», — пошутил актер.

Однако это не самое смешное, что «исполнил» Кулик. Оказалось, что пара дала новорожденному малышу, мягко говоря, оригинальное имя — Лотерей.

«Кулик Лотерей Евгеньевич. 20.01.2025», — написал 37-летний комик.

Лотерей — третий ребенок в семье Кулика и его жены Ригины Гайсиной. Супруги познакомились в интернете. Девушка наблюдала за творчеством популярного блогера и однажды решилась написать ему.

Взаимная симпатия привела пару в ЗАГС. Кулик и Гайсина узаконили отношения в 2018 году, церемония бракосочетания была скромной. Спустя два года в семье появился первый ребенок — дочка София, а в октябре 2022 года родился сын Федор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что общая дочь актера Владимира Селиванова и его экс-супруги Виктории Маркиной останется жить вместе с матерью.

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