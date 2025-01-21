Семь украинских дронов уничтожили над Крымом средства ПВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Минувшей ночью российские зенитчики отразили массированную воздушную атаку ВСУ на регионы страны.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 19:20 до 20:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Минувшей ночью российские зенитчики отразили массированную воздушную атаку ВСУ. Над регионами РФ было сбито более полусотни дронов. Почти половина из них — над территорией Брянской области. Десять нейтрализованы в районе Смоленска.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области.