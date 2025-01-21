Не смогла пережить позора? Брухунова сбежала из страны после скандала

Фото: Instagram*/bruhunova

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Жена Петросяна отправилась подальше от хейтеров — на Мальдивы.

Татьяна Брухунова сообщила подписчикам, что отправляется отдыхать на Мальдивы в компании супруга, народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. Похоже, молодая жена комика решила подлечить нервы после недавней перепалки с пользователями сети. Об этом пишет 7Дней.ru.

Издание обращает внимание на то, что Брухунова не упомянула про детей. Возможно, супруги оставили сына и дочь в Москве, чтобы не везти их так далеко. Тем более молодая жена комика не раз путешествовала без наследников и не считает постыдным оставлять их на попечении нянь и бабушки.

На днях Брухунова подверглась резкой критике в сети после того, как сама осудила девушек с поддельными сумками бренда Birkin. Эта «безумно откровенная паль» настолько возмутила модницу, что она тут же вышла в сторис с едким комментарием. По мнению жены юмориста, покупать и появляться в обществе с такими вещами просто «срамота».

Сама Брухунова настолько ценит брендовые вещи, что целых полгода гонялась за винтажной сумкой от Hermes 1989 года выпуска в шоколадном оттенке.

Да что там, один только выход в свет молодой жены пожилого юмориста может стоить несколько миллионов рублей, поскольку она пылает особой страстью к брендам класса люкс. Неудивительно, что при виде подделок ее одолевают приливы праведного гнева.

Однако гнев Брухуновой не разделили многие пользователи сети. Они поинтересовались, давно ли она сама стала примерять на себя люксовые образы, будучи «тульской девушкой из хрущевки», лишь волею случая ставшей богатой.

Колкостей от пользователей Татьяна не выдержала и на следующий день объявила, что заблокировала всех критиков, назвав их «невменяемыми».

К слову, еще несколько лет назад избранницу Петросяна регулярно высмеивали за «бабушкину» манеру одеваться. Сегодня же она, судя по критике в адрес других, считает себя иконой стиля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Брухунова в Москве столкнулась с невероятными финансовыми трудностями и «выкручивалась как могла».

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