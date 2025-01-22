Инаугурация Дональда Трампа в деталях: необычное место, безупречный образ первой леди и громкие заявления

Фото, видео: Reuters/SAUL LOEB; 5-tv.ru

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Историческое событие второй день бурно обсуждают в сети.

Прошедшая накануне инаугурация американского президента впервые за 40 лет состоялась не на открытом воздухе, а в помещении. На эту деталь обратили внимание многие наблюдатели и пользователи соцсетей, которые уже второй день бурно обсуждают событие.

Объявил войну

По мнению американиста Владимира Можегова, перенос места инаугурации был продиктован, прежде всего, соображениями безопасности. Это неудивительно, учитывая, что на принимавшего присягу 47-го президента США Дональда Трампа еще в ходе предвыборной гонки дважды было совершено покушение.

«Секретная служба Трампа наверняка посоветовала ему провести мероприятие в закрытом виде», — отметил эксперт в комментарии 5-tv.ru.

При этом, считает Можегов, мероприятие только выиграло от того, что проводилось в помещении. Благодаря этому инаугурация не превратилась в «шоу с фейерверками», а прошло строго, на уровне мероприятий подобного рода.

Кроме того, закрытое пространство дало прочувствовать то вдохновение, которое исходило от Трампа и его соратников, особенно предпринимателя Илона Маска, считает эксперт.

«Я, например, был буквально потрясен речью Трампа, хотя он, вроде, ничего нового не сказал, мы все это слышали много раз. Но то, как он это говорил, сама атмосфера, место, время, то, с каким холодом он фактически объявлял войну истеблишменту, всем либеральным силам и говорил о наступлении новой эпохи, о тех тектонических сдвигах, которые намерен запустить, — это производило впечатление», — признался Можегов.

Безупречный образ

Однако не только президент и самые яркие из его сторонников произвели впечатление на зрителей. В сети активно обсуждают образ первой леди Мелании на инаугурации. Отмечается, что супруга Трампа выглядела, как всегда, идеально с точки зрения стиля и подчеркивала статус мужа. Но, кроме этого, в глаза наблюдателям бросилось некое недружелюбие и даже агрессия в ее образе на этот раз. Фото, видео: Reuters/SHAWN THEW; 5-tv.ru

По оценке эксперта по этикету и деловому протоколу Анны Рахмангуловой, Мелания выбрала безупречный для церемонии наряд — черное пальто, подчеркивающее силуэт и остроносые туфли-лодочки. Широкополая шляпа при этом не только довершала образ, но и служила неким щитом, так как ее поля полностью закрывали глаза Мелании.

«Взгляд Мелании в этот день носил агрессивное выражение, губы были напряжены. Это невербальный посыл: «Сегодня я первая леди и выполню свой долг, я рядом с супругом. Но я не хочу коммуницировать с социумом, я закрыта», — пояснила эксперт.

Возможно, кому-то не понравилось закрытое и недружелюбное поведение Мелании. Однако с ее стороны было честным спрятать свои эмоции, закрывшись полями шляпы, считает Рахмангулова.

«Это лучше, чем лицемерная напускная приветливость, на мой взгляд. С точки зрения исполнения протокола Мелания вела себя безупречно: пришла во всем великолепии и выполнила долг, взбудоражив общественность», — заключила эксперт.

В Сети же не обошлось без шуточных сравнений — с Шапокляк. По рунету разлетелись мемы, где Мелинию Трамп сравнивают с героиней советского мультвильма «Крокодил Гена».

Фото: Кадр из мультфильма «Крокодил Гена». Реж.: Роман Качанов, 1969 г.

Фото: Matt Rourke/TASS

Отшутились пользователи и о шляпе первой леди — мол, такие широкие поля она выбрала, чтобы Дональд даже не смог подступиться к ней и поцеловать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошла инаугурация 47-го президента США.