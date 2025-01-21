Пушистый вредитель: енот оставил без электричества пять домов в Норильске

Енот оставил без электричества пять домов в Норильске

Фото, видео: Telegram/УК "ЖКС-Норильск"/jilkomservisnorilsk; 5-tv.ru

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Животное сбежало от хозяйки и нашло убежище внутри трансформаторной подстанции.

Пять домов остались без электричества в Норильске из-за енота, который пробрался в трансформаторную подстанцию. Об этом сообщила управляющая компания «ЖКС-Норильск» в Telegram-канале.

«В минувшую субботу сразу в пяти норильских домах погас свет. Причина — в трансформаторную подстанцию пробрался енот», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приехавшие по вызову сотрудники аварийно-диспетчерской службы не могли понять, в чем причина отключения подачи тока, пока не обнаружили «пушистого вредителя». В то время как енота извлекали из недр подстанции, он шипел и огрызался на людей.

Позднее оказалось, что животное — домашнее. Еще накануне енот по имени Рони сбежал из квартиры в доме, где расположена подстанция. Хозяйка сбилась с ног в поисках питомца, тогда как он нашел себе убежище в проводах и отключил от электричества пять окрестных домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сочи «банда» енотов ворвалась на участок жилого дома и съела все хозяйские «вкусняшки».