«Нужный зверь»: кота-прапорщика Толика номинировали на международную премию

Фото: Telegram/МЧС России/mchs_official

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Пушистик «служит» в пожарной части в Москве.

В Москве кот-прапорщик из отряда ГУ МЧС «Семенычи» по кличке Толик был номинирован на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Об этом МЧС России сообщили в своем Telegram-канале.

Известно, что Анатолий появился в столичной пожарной части, будучи еще котенком, в 2020-м году, когда выбежал на встречу одному из огнеборцев. Сотрудник МЧС не смог оставить малыша одного, посадил Толика в машину и поехал с ним на вызов.

После этого котенка решили оставить. Так питомец стал верным всеобщим любимцем, настоящим другом и помощником московских пожарных.

В декабре 2024 года коту присвоили звание прапорщика внутренней службы. Толику даже сделали маленькие погоны и начали шить индивидуальную форму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что волонтеры пытаются спасти из квартиры московской пенсионерки 40 голодных и больных кошек. Изначально в «приюте» женщины находилось около 90 пушистиков.