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«Диктатор стиля», «революционер моды» — так называли модельера еще при жизни.

Сегодня — 120 лет со дня рождения Кристиана Диора. Кутюрье, который открыл в моде новую эру — с тонкими талиями, расклешенными юбками, шляпами и перчатками. Родители хотели, чтобы их сын стал дипломатом, а он мечтал создавать красивую одежду. Всегда носил с собой карандаши и ластик. Делал наброски на салфетках, а платья видел во сне.

«Диктатор стиля», «революционер моды» — так называли Кристиана Диора еще при жизни. Парадокс, но он совершенно не следил за своей фигурой — высокую кухню ценил не меньше высокой моды. Да и к моделями не был особо придирчив. Твердо был уверен, что если женщина красива — значит точно счастлива. Если она слишком высокая — широкое декольте отвлечет от лишних сантиметров. А если переборщил с декольте, взгляд от груди отведет бант.

Дом Dior ушел из России, но ценителей бренда меньше не стало. И товары на прилавках найти можно. Парфюм, аксессуары, платья и конечно, сумочки — мечта каждой модницы.

«Это самое свежее творение, уже женщины, которая возглавила Dior в последние годы. Очень простая, но используется так называемая 3-4-мерная вышивка. Поэтому она очень интересная», — расказывает экперт в сфере моды и ситля Полина Уханова.

Сумка от Марии Грации Кюри — первой женщины-креативного директор Dior за всю историю. Уж чем-чем, а громкими именами здесь точно могут гордиться. Коллекции в разные годы создавали Ив Сен Лоран, Джон Гальяно, Джанфранко Ферре.

Есть устойчивое понятие «ДНК бренда» — это, то с чем он плотно ассоциируется. Например платье для принцессы Дианы или сумка седло от дизайнера Dior Джона Гальяно. Но по большей части ключевые составляющие ДНК заложил сам основатель дома — Кристиан. Платье силуэта «тюльпан», классический жакет «бар». «Нью лук», шляпка с широкими полями и многое-многое другое. К чему нет-нет да возвращаются дизайнеры в новых коллекциях — все самое элегантное и модное уже придумано.

Девяносто моделей первого показа Диор в 1946-м произвели фурор. «Новый взгляд», «нью лук». Прошло почти 80 лет, а эти идеи продолжают вдохновлять. Например, на создание этого календаря от еще только будущего дизайнера из России.

«Меня вдохновляет то, что силуэты, разработанные Кристианом Диором являются неотъемлемой частью женского гардероба на сегодняшний день, а его коллекции стали бессмертной классикой, которая будет актуальной всегда», — подилилась студентка Самира Кушхова.

Классикой, которой доверяли графиня Виндсдор, Рита Хейуорт, Принцесса Диана. Марлен Дитрих отказывалась сниматься у Хичкока, пока костюм для картины не будет отшит домом Dior. А это новейшая история — журналисты разглядели сумочку и перчатки на старшей дочери Трампа Иванке на инаугурации президента.

Современная история дома Dior постоянно наполнена скандалами. Джон Гальяно отличился антисемитскими высказываниями. После них его уволили — накануне премьеры коллекции.

Или прошлогодняя история, когда Dior с биркой «Made in Italy» показал изнанку своего бизнеса. Во время проверок выяснилось, что подрядчики не соблюдали санитарных норм для китайских рабочих, которые спали прямо у станков. Такие сумки поставляли по 53 евро, а в магазинах ценник на них поднимался до 2600. При этом недовольных покупателей не было. И даже сейчас — несмотря на процветающий матриархат мадам Кюри и мотивы феминизма в ее коллекциях — все довольны.

«Первые ее коллекции были наполнены феминизмом, сильно отличались, что конечно же уводило ее от ДНК марки. От основного от женственности. Но Кюри очень талантливая и она, пересмотрев свои взгляды опять пошла по истокам», — считает дизайнер одежды Софья Швальц.

А за ней — и модели на подиуме. Улыбающиеся и цветущие, словно ландыш, которым так любил украшать свои наряды Диор. Внимание к каждой мелочи, с истинно французским снобизмом.