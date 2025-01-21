Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при пожаре на курорте

Фото, видео: Reuters/Murad Sezer

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Президент Турции объявил в стране траур.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на горнолыжном курорте Карталкая. Там жертвами пожара в отеле стали 66 человек. Еще 51 человек пострадал.

Возгорание произошло на этаже, где расположен ресторан. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям. Его долго не могли взять под контроль.

Внутри находились более 230-ти постояльцев. Люди в панике связывали вместе простыни и пытались по ним спуститься из окон. Информации о пострадавших россиянах не поступало, сообщили в нашем посольстве.

Эрдоган объявил в стране траур в память о погибших при пожаре.