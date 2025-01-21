Жена Сноудена подала документы на получение гражданства России

Фото: © РИА Новости/Анатолий Кучерена

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Она начала проходить соответствующую процедуру.

Супруга бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение гражданства России. Об этом сообщил ее адвокат Анатолий Кучерена в беседе с ТАСС.

«Насколько я знаю, она проходит обычную процедуру, как положено всем, кто имеет право. Она проживает (в России. — Прим. ред.) больше пяти лет, поэтому поданы соответствующие документы по процедуре, которая предусматривает получение гражданства», — сказал он.

Адвокат считает, что у Миллс не должно быть проблем с процедурой, ведь она соблюдает законы России.

Сноуден стал известен в 2013 году, когда передал в СМИ ряд секретных документов о работе спецслужб США и Великобритании. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву. Несколько лет назад ему предоставили гражданство России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Эстонии хотят лишить гражданства русскоговорящее население. Министр образования страны Кристина Каллас призвала срочно переучить всех, кто не знает эстонский язык. Причем сейчас в стране 60 тысяч русских, которые не получили гражданство.