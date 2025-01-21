Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции возросло до 66
Глава МВД Турции Йерликая: число жертв пожара на курорте в Болу возросло до 66
Фото: Reuters/Mert Ozkan
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Также уже больше 50 человек пострадали.
Почти 70 человек погибли в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу. Об этом заявил глава МВД Турции Али Йерликая, его слова передает CNN Türk.
«Мы заявляем, что на данный момент погибло 66 человек, и мы выражаем соболезнования семьям погибших наших граждан. Я также желаю скорейшего выздоровления нашим гражданам, лечение которых продолжается», — говорится в публикации.
Также 51 человек получил ранения, один из них находится в критическом состоянии.
Кроме того, отмечается, что к настоящему моменту пожар потушен, но продолжаются работы по охлаждению. Для ликвидации пламени были задействованы 156 единиц техники и 428 сотрудников.
При этом министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил о задержании четырех человек по делу о пожаре на курорте. В их числе владелец отеля.
Пожар произошел утром 21 января на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу. Возгорание началось в ресторане 12-этажного отеля. После уведомления гостей и персонала о возгорании началась эвакуация. Пожарные прибыли на место примерно через 40-45 минут и начали тушить огонь. Однако отель сделан из дерева, поэтому пламя быстро распространилось.
Как передавал CNN Türk, в отеле находились 238 гостей. Изначально сообщалось о десяти жертвах и 32 пострадавших. Известно, что две погибли в результате прыжка с верхних этажей, а еще один скончался от отравления дымом. В районе происшествия создали полевой госпиталь, где оказывается медпомощь пострадавшим.
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