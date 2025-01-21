«Обстоятельная беседа»: Ушаков раскрыл детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Лидеры стран использовали синхронный перевод и подробно обсудили актуальные двусторонние и международные вопросы.

Разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина был обстоятельным, он прошел в дружеской атмосфере. Такое заявление сделал помощник лидера РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

«Это была весьма обстоятельная беседа, прошедшая, как всегда, в дружеской атмосфере, она продолжалась один час 35 минут», — сказал он.

Лидеры стран использовали синхронный перевод и подробно обсудили двустороннюю и международную тематику. При этом они обратили внимание, что в 2024 году Москва и Пекин широко отпраздновали 75-летний юбилей установления дипломатических отношений.

Как подчеркнул Ушаков, Россия и Китай выступают на международной арене согласованно. Путин и Си Цзиньпин обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых в ходе встреч в прошлом году. Также было уделено внимание экономическому и торговому сотрудничеству стран. Они положительно оценили устойчивую динамику этого взаимодействия на фоне санкций Запада. При этом Путин и Си Цзиньпин подчеркнули необходимость усиления транспортного потенциала и приграничной инфраструктуры.

Ушаков также отметил, что такие переговоры главы России и Китая проводят регулярно в начале года. Данный звонок не связан с инаугурацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Кроме того, лидеры обсудили планы на 2025 год, который будет проходить под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Победы над Японией. Дата будет отмечаться широко в обеих странах. Помощник президента РФ обратил внимание на то, что Путин пригласил Си Цзиньпина на праздничные мероприятия 9 мая, которые будут проходить в Москве. При этом китайская сторона ждет в сентябре президента России в Пекине.

«Китайская сторона будет проводить мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны, эти мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине, и российский лидер также получил приглашение принять участие в этих мероприятиях», — добавил Ушаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Си Цзиньпин подвели итоги 2024 года. Российский лидер отметил, что взаимодействие между Россией и Китаем не подвержено влиянию политической ситуации.