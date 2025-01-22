«Обошлись по-дьявольски»: Дженнифер Энистон пожалела Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com/© CraSH

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Супруга принца Гарри все чаще попадает в громкие скандалы.

Недавно Меган Маркл обвинили в жестоком обращении со своими сотрудниками, на супругу принца Гарри по традиции обрушилась волна хейта. Герцогиню Сассекскую в этой непростой ситуации поддержала звезда американского сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. Об этом сообщает издание Life & Style со ссылкой на источник.

«Джен знает, каково это — быть на виду у общественности и под пристальным вниманием, поэтому она испытывает массу сочувствия к Меган и считает, что с ней обошлись просто по-дьявольски. В то же время она действительно впечатлена тем, какую Меган проявила ​​стойкость», — рассказывает инсайдер.

По словам источника, Энистон осторожно подходит к выбору друзей. Поэтому пока не подпускает Маркл в свой близкий круг общения. Однако она настроена дать герцогине Сассекской шанс.

Было также отмечено, что у знаменитостей есть общие знакомые. Например, журналистка Опра Уинфри является подругой обеих звезд. К тому же принц Гарри, супруг Меган, дружит с актрисой Кортни Кокс, которая вместе с Дженнифер снималась в сериале «Друзья».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл обвинили в грубом обращении со своими сотрудниками. Человек, который работал над медиапроектами герцогини, рассказал журналистам о методах ее руководства. По словам бывшего коллеги Маркл, сперва она ведет себя дружелюбно и приветливо, но стоит ее сотрудникам совершить ошибку, и Меган начинает общаться уже далеко не так лестно. Кроме того, жена принца постоянно сплетничает и нарочно подрывает авторитет своих коллег. Ее поведение напоминает инсайдеру подростка из фильма «Дрянные девченки».