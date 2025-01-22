Утро начинается с кофе: как выбирать этот бодрящий напиток

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Вкусовые качества этого продукта зависят обработки.

В растворимом кофе чаще встречаются вредные добавки. Об этом рассказала информационному агентству URA.RU диетолог, гастроэнтеролог I категории Нурия Дианова.

«Зерновой кофе проходит меньше технологических обработок, поэтому он содержит больше антиоксидантов — клеток, которые помогают защитить организм от повреждений. Также в растворимом кофе чаще встречаются добавки, консерванты и различные ароматизаторы. Так что надо сделать вывод, что зерновой кофе более полезен», — рассказала специалист.

Однако многие любят этот напиток в таком виде — из-за двух основных преимуществ. Во-первых, растворимый кофе намного дешевле натурального. Во-вторых, на его приготовление — особенно это важно по утрам — уходит меньше времени. Нужно только залить кипятком и перемешать.

Однако и с зерновым кофе не все так просто. Он бывает молотым и цельнозерновым. При выборе уже измельченного необходимо учитывать степень помола. От него зависит крепость получаемого напитка. К тому же, крупный помол лучше подходит для заваривания в френч-прессах, средний — для гейзерных кофеварок, мелкий — для капельных.

Если вы покупаете цельные зерна, то обращайте внимание на степень обжарки. Это уже влияет на оттенки вкуса. Обжаренные при температуре в 150 градусов зерна придадут напитку травяной вкус с ноткой арахиса. От воздействия температуры в 190 градусов получается кофе светлой обжарки. Сбалансированный и мягкий вкус придает средняя обжарка на 200 градусах. Максимальная тепловая обработка зерен происходит на 220 градусах. Из этого продукта получается самый терпкий и плотный напиток.

Наиболее вредным кофе диетолог считает напиток с добавлением сахара, других подсластителей и усилителей. И тут уже не имеет значение, из зерен приготовлен кофе или из растворимого порошка.

Самым лучшим вариантом, по мнению Диановой, является эспрессо со стаканом воды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько чашек кофе можно пить в день.