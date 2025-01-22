Мы падаем, когда учимся ходить: психолог дала совет, как пережить неудачу в жизни

Психолог Крушинских советует прожить ошибку и осознать ее влияние на жизнь

Фото: www.globallookpress.com/© George Robinson

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На любую проблему необходимо смотреть с разных сторон.

Многие проблемы в жизни человека могут привести к угнетенному состоянию, когда пропадает желание подниматься утром из постели. Медицинский психолог центра «СМ-Клиника» Любовь Крушинских рассказала Lenta.ru о том, как пережить временный упадок сил и предотвратить депрессию.

Врач отмечает, что все люди склонны к переживаниям и волнуются, что совершенная ошибка сильно повлияет на их жизнь. Поэтому эксперт советует принять факт совершения ошибки и двигаться дальше.

По мнению Крушинских, следует задать себе вопрос о том, что чувствуете в моменте, чтобы выйти на внутренний диалог.

«Постарайтесь придумать образ этой ошибки, рассмотрите его пристально, поизучайте», — объясняет психолог.

При осмыслении неудачи следует постараться понять силу влияния ошибки на жизнь.

Проблему следует рассматривать с различных сторон: из нейтральной позиции или с эксперта собственной жизни. Ее следует рассматривать, соотнося с прошлым и с будущим. Возможно, она предстанет результатом цепочки определенных поступков.

«Если долго не делаешь домашку, то двойка по контрольной может быть закономерна», — провела аналогию психолог.

Новое решение принимать нужно после того, как самостоятельно взята ответственность за ошибку. Также рекомендуется отметить опыт, полученный из-за ее совершения. Такой тщательный подход сможет выработать предупредительный план для следующего подобного раза, полагает Крушинских.

«Мы встаем и падаем, таким образом учимся ходить, учимся держать равновесие, искать опоры, а потом и двигаться самостоятельно, открывая все больше и больше мир для себя», — заключила специалист.

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