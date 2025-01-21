Загорелись крыши: зенитчики отразили массированную воздушную атаку ВСУ
Зенитчики отразили массированную воздушную атаку ВСУ
Фото, видео: 5-tv.ru
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Над регионами России сбили более полусотни дронов.
Наши зенитчики этой ночью отразили массированную воздушную атаку ВСУ. Над российскими регионами сбито более полусотни дронов. Почти половина из них — над территорией Брянской области. Десять нейтрализованы в районе Смоленска.
Обломки украинских беспилотников упали на жилые дома. Это привело к возгораниям на крышах. На некоторых постройках выбиты стекла. Жильцов одного из домов эвакуировали. Многоэтажку осмотрели специалисты. Сейчас люди уже вернулись в свои квартиры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что дроны были ликвидированы в промежутке с семи до восьми часов вечера по московскому времени.