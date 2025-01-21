В Москве прошла встреча глав МИД России и Армении

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Торгово-экономические отношения стран находятся на подъеме.

Россия заинтересована в развитии добрососедских отношений с Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Кроме того, Лавров отметил, что Ереван — естественный стратегический партнер для Москвы.

В свою очередь Арарат Мирзоян отметил, что визит в российскую столицу — это хорошая возможностью для обсуждения двусторонних вопросов сотрудничества двух стран. Он также сказал, что Армения старается учитывать интересны России на международных площадках и надеется на такую же позицию в ответ.

В ходе встречи стороны подняли большое количество вопросов, в том числе отношения Армении и Азербайджана. Россия со своей стороны готова оказывать содействие для нормализации диалога между ними по всем трекам.

Кроме того, стороны отметили, что торгово-экономические отношения России и Армении находятся на подъеме, и именно взаимодействие в рамках ЕАЭС дает впечатляющие результаты в этом плане.

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