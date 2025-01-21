VK и НИУ ВШЭ запускают Школу информатики, физики и технологий

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Набор на программы бакалавриата и магистратуры будет открыт в этом году.

В рамках запуска Школы информатики, физики и технологий будут реализованы две программы бакалавриата и две программы магистратуры. Учебные программы спроектированы под руководством ведущих экспертов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и департамента AI VK — они совмещают академический и проектный подходы университета, а также усилены практикой и опытом крупнейшей технологической компании.

Обучение студентов будет организовано в условиях, максимально приближенных к работе в реальной ИТ-компании: проектная работа в командах, реальные кейсы бизнеса для курсовых и дипломов, актуальная инфраструктура разработки. Лучшие выпускники программ смогут построить успешную карьеру в российском бигтехе.

На бакалаврской программе «Прикладной анализ данных и искусственный интеллект» студенты научатся проектировать решения в области рекомендательных систем, компьютерного зрения и обработки естественного языка. Учащиеся бакалавриата «Прикладная математика и информатика» будут решать задачи в таких направлениях как HighLoad, промышленное программирование и инструментальная разработка. На каждой программе бакалавриата студентам будут доступны 30 бюджетных и 30 платных мест. С первого курса студенты смогут получать стипендию от VK.

Студенты магистерской программы «Машинное обучение и анализ данных» будут работать с технологиями машинного обучения, рекомендательных систем и компьютерного зрения. На программе предусмотрено 30 бюджетных и 15 платных мест. На онлайн-магистратуре «Проектирование и разработка высоконагруженных систем» студенты осваивают такие направления, как программная архитектура, системная инженерия и управление разработкой.

Программа предусматривает 20 платных мест. Обе магистратуры являются логичным продолжением обучения для выпускников бакалавриатов Школы информатики, физики и технологий.

Школа информатики, физики и технологий будет развиваться на базе нового учебного пространства НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург в историческом здании канатного цеха завода «Красный гвоздильщик». Открытие нового кампуса состоится 25 января в 12:00, в День российского студенчества.

«Совместно с НИУ ВШЭ мы открываем Школу информатики, физики и технологий. Этот запуск позволит транслировать весь накопленный опыт в области ИИ и передавать будущим айтишникам актуальные знания и практический опыт технологического бизнеса. Студенты получат востребованные компетенции и усилят их на практике благодаря участию экспертов команды AI VK. Мы рассчитываем, что новые бакалаврские и магистерские программы позволят готовить сильнейших молодых специалистов в области ИИ — именно таких мы ждем в команде VK, чтобы вместе развивать продукты и сервисы с многомиллионной аудиторией», — комментирует Антон Фролов, вице-президент по AI, контентным и рекомендательным сервисам.

В рамках открытия пройдет марафон с участием ведущих академических экспертов, представителей науки, культуры и бизнеса и приглашенным звездным гостем — популярным ведущим научпоп-проектов Александром Пушным. Марафон пройдет очно и в формате онлайн-трансляции эксклюзивно в VK Видео. Подробности события будут доступны в сообществах VK Education и Питерской Вышки.

«Вышка учит не для школы, а для жизни. Поэтому вместе с нашими ключевыми партнерами, крупнейшими российскими компаниями, мы ищем форматы, взаимодействия которые позволяют, сохраняя серьезную фундаментальную подготовку, включать студентов практически с первого курса в решение кейсов и актуальных задач бизнеса. VK — технологический российский гигант, друг и партнер Питерской Вышки. Три года назад на базе нашего кампуса мы запустили мастерскую Инженерно-математической школы НИУ ВШЭ и VK по искусственному интеллекту, где лучшие студенты участвуют в проектах компании в составе действующих команд разработчиков. Школа информатики, физики и технологий — логичное продолжение нашего сотрудничества. Мы не просто объединяем компетенции Питерской Вышки и VK, а создаем внутри университета бизнес-среду, где студенты будут учиться в условиях, максимально приближенных к работе в реальной ИТ-компании», — подчеркнула Анна Тышецкая, директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Набор на программы бакалавриата и магистратуры Школы информатики, физики и технологий будет открыт в 2025 году.