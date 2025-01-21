В России за неделю зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ почти на 30%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Увеличилось количество случаев и COVID-19.

Количество случаев ОРВИ в России выросло за неделю на 29,1%, в стране зарегистрировано более 570 тысяч пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.

«За третью неделю 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1% по сравнению с прошлой неделей», — говорится в сообщении.

Превышение среднего показателя по России наблюдается в 49 регионах. При этом в 27 субъектах вырос уровень госпитализации пациентов с простудными заболеваниями на 30%. Как отмечается, увеличение случаев ОРВИ вызвало в большей степени вирусы негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов.

Также по итогам третьей недели 2025 года в России выявлено 9,6 тысячи зарегистрированных случаев COVID-19. За неделю их количество выросло на 2,8%.

Прежде врач-невролог Полина Лепилова рассказала, что резкие перепады температур наносят ущерб иммунной системе. Обезопасить себя от них особенно необходимо людям с хроническими заболеваниями. По словам специалиста, иммунные клетки теряют способность бороться с инфекциями. Переохлаждение делает нас уязвимыми к ОРВИ, например. К тому же для организма это большой стресс, поэтому страдает и нервная система.

Ранее 5-tv.ru писал, что педиатр назвал воду подходящим средством для профилактики инфекций у детей.