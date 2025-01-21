Россиян предупредили о риске увеличения числа магнитных бурь в 2025 году

Фото: 5-tv.ru

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Ожидается, что на звезде образуется более 110 пятен.

В 2025 году ожидается пик активности 25-го солнечного цикла, когда на Солнце может образоваться до 115 пятен. Об этом рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов в беседе с Газетой.ру.

Он отметил, что 25-й солнечный цикл начался еще в 2019 году, а их длина в среднем составляет 10-12 лет.

«Все это, безусловно, прогнозы. <…> Пятна представляют собой области с пониженной температурой и плотностью, которые образуются в результате выхода в фотосферу сильных магнитных полей», — отметил он.

Количество пятен увеличивается вместе с солнечной активностью. Из-за этого могут появляться магнитные бури на Земле, влияющие на работу электроники, спутников и систем связи. При этом современные технологические и инженерные решения помогают минимизировать воздействия солнечной активности.

Магнитный бури и как они появляются

Геомагнитная буря (другое название — магнитный шторм) — это возмущение магнитного поля Земли, происходящего из-за вспышек на поверхности Солнца. Они выбрасывают большое количество энергии и заряженных частиц. Продолжаться это может от нескольких часов до нескольких суток.

Такие вспышки, или мощные выбросы электромагнитного излучения могут вывести из строя все электроприборы. Кроме того, магнитная буря является проблемой для здоровья людей. Обычно те, кто сложно переживающий этот период, жалуется на головную боль, боль в сердце и общее недомогание. Это связано с замедлением капиллярного кровотока и кислородного голодания тканей.

Шкалы и уровни магнитных бурь

Ученые используют индекс G для обозначения степени интенсивности геомагнитной бури. По этой шкале выделяются пять уровней:

G1 — слабые магнитные бури, происходящие 1700 раз за цикл. Они почти не влияют на технику, но могут спровоцировать миграцию животных.

G2 — умеренные, которые бывают 660 раз за цикл. Такие магнитные бури способны вызывать небольшие перепады напряжения, из-за них могут повредиться трансформаторы в северных широтах.

G3 — сильные, случающиеся около 200 раз за цикл. Могут создавать существенные перебои в энергетических системах и спутниковой навигации и радиосвязи.

G4 — очень сильные, происходящие примерно 100 раз за цикл. Провоцируют проблемы с контролем напряжения, ошибочные срабатывания защитных устройств. Способны на несколько часов ухудшить спутниковую навигацию, а также создать электрические токи.

G5 — экстремально сильные, которые случаются до четырех раз за цикл. Эти магнитные бури способны разрушить электросистемы, вызвать полное отключение и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как побороть метеозависимость. Невролог Юлия Каракулова обратила внимание: влиянию магнитных бурь наиболее подвержены пожилые люди.