В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в частной клинике

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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После случившегося больница приостановила работу.

В Казани после приема у остеопата в частном медицинском центре умер ребенок 2023 года рождения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Татарстан.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Известно, что прием состоялся 20 января. Как удалось выяснить 5-tv.ru, после трагедии больница приостановила работу. В данный момент для выяснения всех обстоятельств проводятся проверки. Также назначены все необходимые экспертизы.

Согласно информации из разных СМИ, во время приема у врача малышу стало плохо. На место была вызвана скорая помощь, однако спасти ребенка не удалось. Все это время рядом с ним находился отец.

Стоит отметить, что ранее в отзывах пациенты этой клиники уже писали о том, что после приема остеопата им становилось плохо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спрятавший тело женщины в «Запорожце» Гоши Куценко мужчина арестован.