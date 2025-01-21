Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Мужчину и женщину госпитализировали с осколочными ранениями.

Два человека получили ранения в результате атаки боевиков киевского режима на движущуюся машину в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранены двое: мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями ног и его супруга, получившая осколочное ранение руки», — написал он.

Гладков уточнил, что супруги ехали в машине по трассе Ясные Зори — Черемошное. Пострадавшим окажут первую помощь в Октябрьской районной больнице, после чего их доставят в медучреждение в Белгороде.

Ночью 21 января сообщалось, что мирный житель пострадал при артиллерийском обстреле ВСУ поселка Коренево Курской области. Как заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн, его состояние взято под особый контроль.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО за ночь уничтожили 55 беспилотников ВСУ. Украина продолжает предпринимать попытки атаковать регионы России.