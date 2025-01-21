«Ходила с дырой в щеке»: Боня собирается судиться с пластическим хирургом матери

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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После операции у женщины появились шрамы в областях шеи и подбородка.

Около полутора лет назад мама экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони Галина Ивановна сделала подтяжку лица — фейслифтинг у пластического хирурга Максима Иванчука. Результат оказался крайне некачественным. Виктория собралась подать в суд на врача, претендуя на компенсацию за моральный ущерб. В личном блоге в социальных сетях она публично выразила недовольство. Звезда показала, что стало с лицом ее мамы в итоге неудачного хирургического вмешательства.

Изначально Боня планировала хирургические операции у другого специалиста, однако Иванчук убедил маму модели в короткой реабилитации за две недели и в качественном результате. Также врач пообещал, что все процедуры будут бесплатными, а взамен попросил прорекламировать его работу.

«Прошел год, делаю рекламу, как и обещала. Раньше не решилась делать, мама слишком долго ходила с дырой в щеке, поэтому делаю как положено спустя год», — заключила знаменитость в соцсетях, показав операционную халатность на лице матери.

Проблемные неровности на коже Галины Ивановны не были разглажены. Напротив, в дополнение к ним возникли сильные шрамы на шее и у подбородка. К тому же на лице образовались шишки.

«Это шишечки от липофилинга — жир, который врач добавил маме в лицо», — уточняет Боня.

Подписчики поддержали Викторию в комментариях.

«Этого врача впору называть мясником!»; «Какой ужас! Бедная мамочка!» — пишут фанаты знаменитости.

Напомним, ранее Виктория Боня подвергала себя пластическим операциям, чем делилась открыто. Врачебные манипуляции проходили в США. Весь комплекс изменений обошелся диве в 250 тысяч долларов. Вика осталась довольна результатами.

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