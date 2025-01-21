Силы ПВО уничтожили 18 дронов ВСУ над Брянской областью

Фото: Ariel Schalit/ТАСС

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В результате нападения украинских беспилотников пострадавших и разрушений нет.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 беспилотников ВСУ над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных», — написал он.

По словам Богомаза, в результате очередного вражеского удара жертв и разрушений нет.

К слову, на днях ПВО пресекли попытки Украины атаковать Брянскую область с применением реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотников.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Смоленской области продолжается атака украинских БПЛА.