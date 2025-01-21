Сенат США единогласно одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США

Фото: Reuters/Nathan Howard

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ни один представитель законодательной власти не высказался против.

Кандидатура Марко Антонио Рубио была утверждена сенатом США на пост госсекретаря. Политик стал первым высокопоставленным должностным лицом администрации президента Дональда Трампа, утвержденным верхней палатой, сообщает CNN.

Ни один сенатор не высказался против Марко Рубио, за него было отдано 99 голосов. У комитет Сената США по международным отношениям также не возникло сомнений по поводу его кандидатуры.

Рубио выразил сенаторам благодарность за доверие и подчеркнул, что быть единогласно утвержденным коллегами на такую должность — большая честь для него. Не так давно он заявлял, что намерен покинуть свой пост в сенате.

Политику 53 года. Его родители — кубинские эмигранты, родился и вырос Рубио в Майами. Закончил Университет Флориды со степенью бакалавра политологии, также является доктором юридических наук. Сенатором от штата Флорида он стал в 2010 году, был дважды переизбран.

В 2015 году Рубио намеревался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, однако затем решил поддержать Дональда Трампа. В 2024 году его кандидатуру рассматривали в качестве вице-президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп намерен назначить на пост главы пресс-службы Госдепа США журналистку Fox News.